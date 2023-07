Scuolabus per diversamente abili, Cambiano: “280 mila euro per quattro comuni dell’agrigentino”

“In seguito all’emendamento a firma mia è stato emanato dal Dipartimento delle Autonomie Locali il decreto che assegna la somma di 70.000,00€ a ciascuno dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Casteltermini e Licata quale contributo regionale destinato all’acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per diversamente abili. L’importanza di questo contributo è quello di sostenere la mobilità di soggetti fragili coinvolti in attività scolastiche e socio-ricreative, volendo venire incontro alle esigenze di tante famiglie. Un passo importante verso l’inclusività e il sostegno delle fasce più fragili della popolazione. In allegato la circolare di riferimento”. Cosi in una nota il deputato regionale in quota M5S, Angelo Cambiano