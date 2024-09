Siccità, Pace (Dc): “In finanziaria nuovi interventi per scongiurare crisi nel 2025”

“La prossima manovra finanziaria deve prevedere somme per l’agricoltura. È giusto che il governo regionale pianifichi interventi duraturi nel tempo, la cui realizzazione, però, richiede anni, ma è altrettanto corretto pensare all’immediato. Ritengo che, nell’attesa di programmare interventi futuri, occorre stanziare somme per piccole opere ‘tampone’ la cui realizzazione possa scongiurare che nella prossima stagione irrigua si verifichino gli stessi episodi di quest’anno, ovvero che l’acqua dei fiumi finisca in mare e gli invasi rimangano a secco”.

Così Carmelo Pace, capogruppo DC all’Ars. “Occorre, inoltre, fare in modo che i Consorzi di tutela Dop e Igp – aggiunge – possano avere risorse per la promozione dei prodotti con certificazione ed infine bisognerebbe stanziare somme per gli agricoltori che, a causa dell’emergenza idrica, hanno accumulato debiti nei confronti dei Consorzi di bonifica. Sono sicuro che il presidente della Regione Schifani, l’assessore all’Economia Dagnino e quello all’Agricoltura Barbagallo, sapranno ben interpretare queste esigenze che riguardano un settore della nostra economia messo, quest’anno, a dura prova dalla crisi idrica”.