dalla Regione

Sicilia, da Regione ok alla stabilizzazione di 259 personale Asu

La giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro per il personale in servizio presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Prosegue il percorso di stabilizzazione del personale Asu in Sicilia. La giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro che garantirà a 259 lavoratori, in servizio presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture di essere assunti presso la Servizi ausiliari Sicilia, società partecipata dalla Regione.

“Si tratta di un importante risultato per lavoratori che da anni garantiscono servizi essenziali nell’amministrazione regionale – dice il presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre ad interim anche la carica di assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro -. L’approvazione rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi ha contribuito al funzionamento degli uffici pubblici in condizioni di precarietà, offrendo ora prospettive di certezza occupazionale”.

Il piano finanziario prevede lo stanziamento di 917 mila euro per dicembre 2025 e oltre 11 milioni per le annualità successive, risorse reperite attraverso la rimodulazione di capitoli di bilancio esistenti, senza nuovi oneri per le casse regionali. Le nuove unità continueranno ad essere impiegate presso i dipartimenti di appartenenza, in coerenza con le esigenze espresse dagli uffici regionali e nel rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio economico-finanziario.

