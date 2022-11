Sicilia, giuramento all’Ars: nasce il governo Schifani

Con il giuramento, stamane all’Assemblea regionale siciliana, nasce ufficialmente il nuovo governo regionale. Ieri pomeriggio il presidente Renato Schifani ha firmato il decreto di nomina dei 12 assessori. Quattro a FdI; tre (compreso un tecnico) in quota Forza Italia; due alla Lega che ha anche la vicepresidenza; due alla Dc; uno ai Popolari e autonomisti di Raffaele Lombardo.

Questo l’elenco: Luca Sammartino (Lega): designato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, e’ anche il vice presidente della Regione. Edy Tamajo (FI) alle Attivita’ produttive; Andrea Messina (Dc) alle Autonomie locali e della Funzione pubblica; Elvira Amata (FdI) ai Beni culturali e dell’identita’ siciliana. A Marco Falcone (FI) l’assessorato all’Economia, con delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del dipartimento regionale della Programmazione; Roberto Di Mauro (Mpa) all’Energia e dei servizi di pubblica utilita’; Nuccia Albano (Dc) alla Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; Alessandro Arico’ (FdI) alle Infrastrutture e della mobilita’; Mimmo Turano (Lega) all’Istruzione e della formazione professionale; Giovanna Volo (tecnica, mamager della sanita’, voluta da Schifani) alla Salute; Elena Pagana (FdI) al Territorio e ambiente; Francesco Scarpinato (FdI) al Turismo, dello sport e dello spettacolo.

giunta schifani

Dopo il giuramento la seduta e’ stata rinviata al pomeriggio, alle 15, per l’elezione di due vicepresidenti, tre questori e tre segretari. “Si conclude – aveva detto poco prima Schifani – una fase abbastanza lunga non dovuta al sottoscritto ma alle lungaggini procedurali relative alla proclamazione degli eletti per complicazione legate ai ritardi negli spogli. Da oggi si parte coesi e compatti, abbiamo delle sfide da far tremare polsi: mi sono impegnato a dare il massimo in questa avventura in cui sono stato chiamato dei partiti del centrodestra. Mi impegnero’ a mantenere l’unita’ del centrodestra”.