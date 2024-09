Sicilia, il deputato Intravaia lascia FdI e aderisce a Forza Italia

Secondo quanto apprende l’ANSA il deputato regionale Marco Intravaia, che nei mesi scorsi aveva lasciato Fratelli d’Italia, ha aderito a Forza Italia. Intraviaia ha già avuto un colloquio col segretario del partito Antonio Tajani e il passaggio tra le file azzurre sarà ufficializzato a breve. Con questa nuova adesione Forza Italia raggiunge quota 13 deputati e diventa il primo gruppo parlamentare all’Assemblea regionale siciliana, superando FdI a quota 12.

Il parlamentare è figlio di Domenico Intravaia, il vice brigadiere, originario di Monreale (Palermo), morto nella strage di Nassiriya, in cui persero la vita 28 italiani, tra cui 17 militari. Marco Intravaia è stato a capo della segreteria dell’ex presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, oggi ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare nel governo Meloni.

“L’ingresso di Marco Intravaia rappresenta un’importante aggiunta al nostro gruppo parlamentare – sottolinea Edy Tamajo -. Marco è un politico giovane, ma di grande esperienza, che ha dimostrato, nel corso degli anni, un forte impegno per lo sviluppo della Sicilia e per il benessere dei suoi cittadini. La sua decisione di unirsi a Forza Italia rafforza ulteriormente la nostra squadra e conferma la validità del nostro progetto politico, orientato a costruire una regione più moderna, innovativa e competitiva”.