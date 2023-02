Sicilia, la Regione stanzia 12 milioni di euro per disabili gravissimi

Oltre 12 milioni di euro, dall’assessorato alle Politiche sociali della Regione Siciliana, per pagare il beneficio economico in favore dei disabili gravissimi, relativo al mese di gennaio. Si tratta di 12.049.167,82 euro del ‘Fondo regionale per la disabilità’ che verranno erogati alle Asp che ne hanno fatto richiesta (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo e Ragusa).

Le risorse verranno ripartite alle Aziende sanitarie in base alle richieste pervenute al dipartimento regionale della Famiglia e che tengono conto dei soggetti disabili gravissimi presenti sul territorio, censiti al 31 dicembre 2022: 12.766 persone. “Si tratta di risorse destinate a sostenere migliaia di persone e le loro famiglie – dice l’assessore Nuccia Albano – Siamo sensibili alle esigenze dei più fragili, che ci vedranno sempre dalla loro parte. Il nostro è un impegno quotidiano affinché chiunque abbia il nostro sostegno”.