Sicilia, La Verdera all’Ars con il pandino blu

Nel giorno dell’insediamento del Parlamento siciliano, Ismaele La Vardera, ex ‘Iena’ e oggi deputato regionale, arriverà con un mezzo particolare. Sarà infatti a bordo del suo compagno di viaggio, una Fiat Panda che ha trasformato nella sua “auto blu”.

“Questo pandino – spiega La Vardera – mi ha accompagnato per tutta la campagna elettorale. Siamo andati nei posti più reconditi della provincia di Palermo ed è un po’ il simbolo che serve a ricordare che la vita ed i problemi veri si trovano al di fuori da questo palazzo. Il pandino, da sempre, è un simbolo per tanti siciliani che lo usano come mezzo da lavoro. Io, anche in chiave provocatoria, l’ho fatto diventare ‘blu'”. L’auto blu che da domani lo accompagnerà proprio all’interno dell’Assemblea regionale siciliana “per ricordare a tutti, quanto la vita reale sia differente da quella che negli anni ha vissuto certa classe politica”. “L’idea – conclude il parlamentare – mi è venuta la prima volta che ho messo piede in questo palazzo dopo le elezioni. Mi sono reso conto che è come entrare in un mondo parallelo, dove i problemi reali si perdono di vista. Ecco, da oggi i miei colleghi avranno la possibilità di vedere la mia splendida auto blu parcheggiata fra le loro vetture, chissà che magari non decidano di farsene una anche loro, bastano solo 900 euro”.