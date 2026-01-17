Sicilia, Schifani riceve il vicepresidente del consiglio Tajani

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è appena arrivato a Palazzo d’Orleans di Palermo, sede della presidenza della Regione Siciliana, per incontrare il governatore Renato Schifani.

“Schifani sta governando bene: il Pil in Sicilia è cresciuto più che nel resto d’Italia, quindi vuol dire che Forza Italia, che ha la responsabilità di guidare il centrodestra alla Regione, sta governando bene. Il nostro partito non intende rinunciare alla Sicilia”. Così il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio. “In Sicilia Forza Italia ha un consenso straordinario, l’abbiamo visto fino alle Europee. Poi, è chiaro, si avvicinano i congressi e può esserci una certa vivacità. Io sto parlando e parlerò con tutti i nostri dirigenti. Tutti sono indispensabili al partito: ovviamente il presidente Schifani insieme a Caruso, l’onorevole Falcone, l’onorevole Chinnici, l’assessore Tamajo, tutti gli amici di Catania, dove siamo al governo, e di Palermo. Il mio compito è quello di favorire il dialogo e, se ci sono delle incomprensioni, di risolverle”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, nel corso di un forum nella redazione del quotidiano ‘La Sicilia’, parlando delle fibrillazioni interne al partito nell’Isola.

Dalle ore 10 il Teatro Politeama di Palermo ospiterà l’incontro promosso dal Gruppo parlamentare di Forza Italia all’ARS dal titolo “Da 30 anni protagonisti a servizio del Paese”. L’evento vedrà la partecipazione del leader di Fi Antonio Tajani e del Presidente del Consiglio nazionale Renato Schifani “per un importante momento di confronto sulla storia e sulle prospettive future del partito”.