Sicilia, terzo mandato per i sindaci: ok ddl in commissione Ars

Arriverà probabilmente la prossima settimana in aula il disegno di legge che prevede il terzo mandato per i sindaci nei Comuni fino a 15mila abitanti. Il testo, composto da un solo articolo, è stato approvato a maggioranza stamani in commissione Affari istituzionali, presieduta da Ignazio Abbate (Dc): 6 i voti favorevoli, 4 astenuti e due contrari. Sull’eventuale applicazione della norma già nella tornata delle amministrative di fine maggio “valuterà l’aula”, dice Abbate.

In commissione sono stati bocciati o ritirati tutti gli emendamenti. Dalla prossima si comincerà a lavorare alla Affari istituzionali a un ddl organico per gli enti locali che dovrebbe includere anche le norme sugli aumenti dei gettoni per i consiglieri comunali e l’elezione dei revisori dei conti al momento scelti per sorteggio dall’apposito albo.