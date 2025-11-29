dalla Regione

Sicurezza, dalla Regione 15 mln per videosorveglianza urbana

Sono in totale 105 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Sono in totale 105 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione con 15 milioni di euro. L’assessorato delle Infrastrutture e della mobilita’ ha approvato, infatti, con decreto del dirigente generale del dipartimento, la graduatoria degli enti ammessi ai contributi previsti dalla manovra ter approvata all’Ars nell’agosto scorso.

“Il mio governo – dice il presidente Renato Schifani – sostiene quelle amministrazioni che hanno necessita’ di potenziare la vigilanza nei propri territori, dando priorita’ alle aree che al momento sono sprovviste di sistemi adeguati di presidio e controllo. Continuiamo a portare avanti in maniera concreta il nostro impegno per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e sostenere l’impegno dei sindaci”. Alla scadenza dell’avviso, aperto dal 15 settembre al 15 ottobre scorsi, erano pervenute complessivamente 239 domande. Ammessi in graduatoria sono 109 progetti esecutivi e sulla base delle risorse disponibili, ne verranno finanziati 105.

“Questo intervento – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilita’, Alessandro Arico’ – rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza. Grazie a questa misura, entro il 2026 molti Comuni potranno dotarsi di sistemi moderni di videosorveglianza, strumenti fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per il supporto alle attivita’ di controllo del territorio. Continuiamo a lavorare affinche’ le amministrazioni locali possano disporre di mezzi efficaci e innovativi per rispondere alle esigenze reali delle comunita’ siciliane”.

Nei prossimi giorni, il dipartimento procedera’ all’adozione dei provvedimenti per l’assunzione degli impegni di spesa a favore dei Comuni beneficiari sul capitolo del bilancio regionale, dedicato proprio agli interventi di videosorveglianza urbana per l’esercizio finanziario 2025. us In allegato: scheda con i progetti finanziati, decreto di approvazione, elenco dei progetti ammessi, elenco dei progetti non ammessi, elenco dei progetti pervenuti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Marco Masini al Palaforum Bellavia: informazioni su viabilità, accessi e parcheggi
Ultime Notizie

Oltre 1 milione di euro a 16 Comuni dell’area Agrigento ovest per la raccolta differenziata
Cammarata

Poste Italiane: presentati i nuovi uffici di Cammarata e San Giovanni Gemini
Ultime Notizie

Sorpreso a spacciare in strada, arrestato 45enne
dalla Regione

Sicurezza, dalla Regione 15 mln per videosorveglianza urbana
dalla Regione

Sicilia, da Regione ok alla stabilizzazione di 259 personale Asu
banner italpress istituzionale banner italpress tv