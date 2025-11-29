Sicurezza, dalla Regione 15 mln per videosorveglianza urbana

Sono in totale 105 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione con 15 milioni di euro. L’assessorato delle Infrastrutture e della mobilita’ ha approvato, infatti, con decreto del dirigente generale del dipartimento, la graduatoria degli enti ammessi ai contributi previsti dalla manovra ter approvata all’Ars nell’agosto scorso.

“Il mio governo – dice il presidente Renato Schifani – sostiene quelle amministrazioni che hanno necessita’ di potenziare la vigilanza nei propri territori, dando priorita’ alle aree che al momento sono sprovviste di sistemi adeguati di presidio e controllo. Continuiamo a portare avanti in maniera concreta il nostro impegno per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e sostenere l’impegno dei sindaci”. Alla scadenza dell’avviso, aperto dal 15 settembre al 15 ottobre scorsi, erano pervenute complessivamente 239 domande. Ammessi in graduatoria sono 109 progetti esecutivi e sulla base delle risorse disponibili, ne verranno finanziati 105.

“Questo intervento – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilita’, Alessandro Arico’ – rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza. Grazie a questa misura, entro il 2026 molti Comuni potranno dotarsi di sistemi moderni di videosorveglianza, strumenti fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per il supporto alle attivita’ di controllo del territorio. Continuiamo a lavorare affinche’ le amministrazioni locali possano disporre di mezzi efficaci e innovativi per rispondere alle esigenze reali delle comunita’ siciliane”.

Nei prossimi giorni, il dipartimento procedera’ all’adozione dei provvedimenti per l’assunzione degli impegni di spesa a favore dei Comuni beneficiari sul capitolo del bilancio regionale, dedicato proprio agli interventi di videosorveglianza urbana per l’esercizio finanziario 2025. us In allegato: scheda con i progetti finanziati, decreto di approvazione, elenco dei progetti ammessi, elenco dei progetti non ammessi, elenco dei progetti pervenuti.