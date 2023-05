SpA Aeroporto Agrigento, Pisano: “lavoriamo tutti verso la stessa direzione”

Il deputato agrigentino Calogero Pisano sarà presente domani mattina alle 10:00, al teatro Pirandello di Agrigento, per la conferenza stampa indetta dal comitato promotore per la costituzione della SpA Aeroporto di Agrigento.

A confermarlo lo stesso parlamentare che dichiara: “Essendo un convinto sostenitore della realizzazione dell’aeroporto, domani sarò presente per dare il mio pieno sostegno all’iniziativa. Sarebbe auspicabile la presenza di tutti i parlamentari agrigentini. Occorre andare al di là dei colori politici e degli steccati ideologici e lavorare tutti verso la stessa direzione, chi vuol bene ad Agrigento non può mancare.Colmare il gap di infrastrutture della nostra terra è un dovere di ciascuno di noi, per questo motivo parlamentari, sindaci, associazioni di categoria, Ordini professionali e imprenditori, sono chiamati a dare il proprio contributo. Occorre fare un patto d’onore per l’aeroporto.Oggi, a molti uno scalo aeroportuale agrigentino appare come un sogno, ma come disse Walt Disney <se lo puoi sognare, lo puoi fare>”.