Sud Chiama Nord, aderisce il senatore Marinello

Nuova importante adesione al movimento “Sud Chiama Nord”, il partito di Cateno De Luca che nell’Agrigentino godrà dell’apporto di Rino Marinello. Già Senatore della Repubblica, Marinello è un medico con una importante esperienza all’interno dell’ospedale di Sciacca. Amante dell’ambiente e della natura è, inoltre, componente dell’Associazione “Basta poco per farli sorridere – Onlus”. Con quest’ultima importante realtà si è recato in Burkina Faso ed in Tanzania come volontario. La sua attività politica lo ha visto portare a casa importanti risultati in ambito regionale e nazionale. “Siamo certi che l’ingresso di Rino Marinello donerà importante slancio all’azione compiuta sul territorio da Sud Chiama Nord”, si legge nella nota.