Politica
Terme di Sciacca, arrivate due offerte; la Regione contribuisce con 50 milioni
Schifani: "oggi passaggio decisivo"
Oggi passaggio decisivo per il futuro delle Terme di Sciacca, con l’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute. Sono due le proposte presentate, “segno di un interesse concreto verso un progetto strategico per il territorio”, afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. La Regione contribuisce con 50 milioni di euro a valere sui fondi Fsc. “Esprimo soddisfazione perche’ ci avviciniamo finalmente alla risoluzione di un problema storico. L’obiettivo e’ restituire piena funzionalita’ a un patrimonio unico e creare nuove opportunita’ di sviluppo e lavoro”, conclude.
Redazione
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