Trasporti: 1,4 milioni di euro per le Isole minor, Pellegrino: “Segno di attenzione dal Governo”

Proseguiranno fino al 2025 le riduzioni e gratuità dei costi di trasporto per i residenti nelle isole minori e per chi vi lavora.

Questo il risultato del voto di ieri sera all’Assemblea Regionale Siciliana che, su proposta del Governo, ha stanziato complessivamente un milione e quattrocentomila euro. In particolare, 800 mila euro sono destinati alla gratuità dei biglietti verso e dalle isole minori per i dipendenti pubblici che vi prestano servizio, 200 mila euro sono destinati alla riduzione dei costi per i dipendenti privati e 400 mila euro sono destinati ai residenti, per gli spostamenti interni agli arcipelaghi interessati.

In particolare i residenti di Alicudi e Filicudi potranno spostarsi verso e da Lipari, quelli di Marettimo e Levanzo da e verso Favignana e infine i residenti a Linosa potranno spostarsi da e verso Lampedusa.

Commentando il voto, il capogruppo di Forza Italia all’ARS Stefano Pellegrino, commenta che “si è trattato di un intervento che noi consideriamo come dovuto verso quei cittadini che vivono o lavorano in

una condizione di svantaggio geografico e ai quali è doveroso riconoscere un sostegno economico.

Anche in questo caso – conclude Pellegrino – un plauso va al Governo Schifani ed in particolare all’Assessore Falcone per aver mostrato sensibilità e attenzione a questo tema, individuando le somme

necessarie.”