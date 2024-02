Turismo, Sicilia in vetta alla classifica. Schifani: “sempre meglio”

“La Sicilia scala la classifica del Regional Tourism Reputation Index dell’istituto Demoskopika posizionandosi al secondo posto tra le destinazioni turistiche con la migliore reputazione. Con un balzo in avanti di ben cinque posizioni rispetto all’anno precedente, la nostra isola risulta in vetta sia alle destinazioni turistiche più ricercate che tra quelle ritenute più popolari sul web secondo il comportamento dei consumatori”. A scriverlo su Facebook è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. “Un importante risultato quello certificato da Demoskopika – aggiunge il governatore -, reso possibile grazie al grande lavoro di programmazione fatto in questi anni dalla Regione Siciliana e alla qualità delle nostre strutture e all’incredibile impegno dei nostri albergatori. Il risultato raggiunto ci deve inorgoglire ma anche caricare di responsabilità per fare ancora di più e meglio in un comparto strategico per la nostra economia”