Tuzzolino eletto presidente Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee

Il professore Giovanni Francesco Tuzzolino, ordinario di Progettazione architettonica presso l’Università degli Studi di Palermo, presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e componente del Consiglio regionale dei beni culturali, è stato oggi eletto presidente del Comitato tecnico-scientifico (CTS) per l’arte e l’architettura contemporanee dopo avere ricevuto il decreto di nomina a componente dello stesso organo da parte del ministro Alessandro Giuli.

Il Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee, si legge in una nota, rappresenta uno dei principali organi consultivi del Ministero della Cultura e svolge un ruolo strategico di supporto alle politiche nazionali di tutela, valorizzazione e sviluppo del patrimonio artistico e architettonico italiano. Il professore Tuzzolino farà inoltre parte, in qualità di presidente del CTS, del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, che opera presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero. Il Consiglio si esprime sui programmi nazionali, sui piani strategici di sviluppo e valorizzazione dei beni culturali, sui piani paesaggistici elaborati dalle Regioni, nonché su tutte le questioni e le iniziative culturali dello Stato di carattere nazionale e internazionale, avanzando infine al Ministro proposte in materia generale di beni culturali. “Sono onorato – dichiara il professore Tuzzolino – di poter mettere al servizio dello Stato e di un suo organo ministeriale così importante la mia esperienza di responsabilità istituzionale e di ricerca scientifica, maturata in tanti anni di attività universitaria. Cercherò di dare un contributo alla valorizzazione e alla promozione dell’arte e dell’architettura contemporanee in Italia, culla di alcune delle più importanti tradizioni ed elaborazioni culturali e artistiche. Da siciliano, non posso che essere fiero di porre grande attenzione anche al vasto patrimonio storico-culturale dell’Isola, che dovrà certamente avere un ruolo fondamentale per un significativo e autentico rilancio culturale e sociale. Del resto, proprio quest’anno Gibellina è Capitale italiana dell’arte contemporanea”. La nomina, sottolinea la nota, rappresenta un importante riconoscimento non solo per il professore Tuzzolino, ma anche per l’Università degli Studi di Palermo e per la Sicilia, rafforzando il contributo del territorio al dibattito nazionale sulle politiche culturali e sull’arte e l’architettura contemporanee.