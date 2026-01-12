Politica

Tuzzolino eletto presidente Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee

Si tratta di uno dei principali organi consultivi del Ministero della Cultura

Il professore Giovanni Francesco Tuzzolino, ordinario di Progettazione architettonica presso l’Università degli Studi di Palermo, presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e componente del Consiglio regionale dei beni culturali, è stato oggi eletto presidente del Comitato tecnico-scientifico (CTS) per l’arte e l’architettura contemporanee dopo avere ricevuto il decreto di nomina a componente dello stesso organo da parte del ministro Alessandro Giuli.

Il Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee, si legge in una nota, rappresenta uno dei principali organi consultivi del Ministero della Cultura e svolge un ruolo strategico di supporto alle politiche nazionali di tutela, valorizzazione e sviluppo del patrimonio artistico e architettonico italiano. Il professore Tuzzolino farà inoltre parte, in qualità di presidente del CTS, del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, che opera presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero. Il Consiglio si esprime sui programmi nazionali, sui piani strategici di sviluppo e valorizzazione dei beni culturali, sui piani paesaggistici elaborati dalle Regioni, nonché su tutte le questioni e le iniziative culturali dello Stato di carattere nazionale e internazionale, avanzando infine al Ministro proposte in materia generale di beni culturali. “Sono onorato – dichiara il professore Tuzzolino – di poter mettere al servizio dello Stato e di un suo organo ministeriale così importante la mia esperienza di responsabilità istituzionale e di ricerca scientifica, maturata in tanti anni di attività universitaria. Cercherò di dare un contributo alla valorizzazione e alla promozione dell’arte e dell’architettura contemporanee in Italia, culla di alcune delle più importanti tradizioni ed elaborazioni culturali e artistiche. Da siciliano, non posso che essere fiero di porre grande attenzione anche al vasto patrimonio storico-culturale dell’Isola, che dovrà certamente avere un ruolo fondamentale per un significativo e autentico rilancio culturale e sociale. Del resto, proprio quest’anno Gibellina è Capitale italiana dell’arte contemporanea”. La nomina, sottolinea la nota, rappresenta un importante riconoscimento non solo per il professore Tuzzolino, ma anche per l’Università degli Studi di Palermo e per la Sicilia, rafforzando il contributo del territorio al dibattito nazionale sulle politiche culturali e sull’arte e l’architettura contemporanee.

