Politica

Udc, Decio Terrana protagonista alla Festa Nazionale a Roma

L'onorevole Terrana sarà tra i relatori della Festa Nazionale dell’Unione di Centro, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre a Roma

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

L’On. Decio Terrana, Responsabile Nazionale Udc agli Enti Locali e Coordinatore Politico dell’Unione di Centro in Sicilia, sarà tra i relatori della Festa Nazionale dell’Unione di Centro, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre a Roma, presso il Centro Congressi Crowne Plaza Roma St. Peter’s, che vedrà partecipare anche tanti esponenti del Governo Italiano, a partire dalla Premier Giorgia Meloni ed i vice-premier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

La manifestazione, promossa dall’Unione di Centro con lo slogan “L’Italia ha bisogno di Te”, riunirà esponenti del Governo, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti politici, amministratori locali e personalità del mondo accademico e sociale, con due giornate di confronto dedicate ai principali temi dell’agenda politica nazionale: dalle politiche sociali al fisco, dalla legge elettorale alla pubblica amministrazione e all’intelligenza artificiale.

L’On. Terrana interverrà sabato 12 settembre alle ore 15.00 nella tavola rotonda “L’Italia ha bisogno del Centro”, dedicata al tema “Lo scudo crociato, il voto cattolico e la sfida con populismi e radicalismi”. Al confronto ci saranno importanti ospiti come Giuseppe Fioroni, Padre Franco Ciccimarra, Paolo Alli, Stefano Tunis e Antonio Saccone, con il coordinamento del giornalista e conduttore televisivo di LA7 Gerardo Greco.

“Un momento importante che porrà al centro della discussione il ruolo politico e culturale dell’area moderata e popolare, il rapporto con il mondo cattolico e la capacità del Centro di rappresentare un punto di equilibrio nello scenario politico nazionale” – dichiara l’On. Terrana.

Il programma della due giorni prevede anche gli interventi del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, oltre a numerosi rappresentanti politici e istituzionali della Politica Italiana.

La Festa Nazionale vedrà intervenire diversi esponenti dell’Unione di Centro, a partire dal Presidente Nazionale On. Lorenzo Cesa fino alla chiusura, domenica mattina, del Segretario Nazionale dell’UDC Sen. Antonio De Poli, con l’intervento conclusivo previsto alle ore 11.45.

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