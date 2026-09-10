Galleria “Corleone”, verifiche Anas per attività di cantiere e interventi di consolidamento strutturale

Si è svolto questa mattina un sopralluogo tecnico alla galleria “Corleone”, lungo la strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, alla presenza del sindaco di Corleone, Walter Rà. Per Anas hanno partecipato il responsabile della Struttura Territoriale Sicilia, Nicola Montesano, il dirigente Nicola Russo e i tecnici della società.

Il sopralluogo ha consentito di fare il punto sulle attività di cantiere e sugli interventi previsti per la messa in sicurezza dell’infrastruttura. Il confronto è proseguito presso gli uffici comunali di Corleone, dove sono state approfondite le lavorazioni da eseguire all’interno della galleria e le relative modalità operative.

L’iniziativa fa seguito all’incontro dello scorso 3 settembre nella sede Anas di Palermo e si inserisce nel percorso di costante interlocuzione con l’Amministrazione comunale, finalizzato a condividere gli aggiornamenti sull’intervento e sulle esigenze della viabilità locale.

Le nuove lavorazioni riguardano la bonifica e lo smaltimento del materiale contenente amianto rinvenuto nei giunti, oltre al consolidamento strutturale della calotta, interessata da un marcato degrado corticale con rischio di distacchi. Si tratta di criticità emerse durante l’esecuzione dei lavori, non prevedibili in fase di progettazione iniziale, che hanno reso necessaria la sospensione del cantiere e la redazione di una perizia di variante tecnica.

L’adeguamento economico previsto dalla variante è pari a circa 900 mila euro, interamente coperti dalle risorse già disponibili nel quadro economico complessivo dell’intervento, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l’esecuzione delle nuove lavorazioni è stata disposta un’estensione del cronoprogramma di 150 giorni.

Anas conferma il proprio impegno a completare l’opera nel minor tempo possibile, nel rispetto delle procedure previste per le attività di bonifica e delle condizioni di sicurezza delle maestranze, con l’obiettivo di restituire al territorio un’infrastruttura ammodernata, sicura ed efficiente.