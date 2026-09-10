Messina

Scontro frontale tra auto: due i feriti in ospedale

Temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” nel territorio comunale di Merì

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, in corrispondenza del km 41,868, nel territorio comunale di Merì, in provincia di Messina.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture in uno scontro frontale, provocando il ferimento di due persone. Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono presenti il personale Anas e i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

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