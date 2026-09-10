Montevago

Diga Castello, La Rocca Ruvolo: emendamento per la progettazione del nuovo adduttore

Si tratta della condotta di collegamento destinata a distribuire l’acqua della diga nei territori del bacino del fiume Magazzolo, del Medio Verdura e del Basso Platani

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Nell’ambito del disegno di legge sulle variazioni al Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 al vaglio della commissione Attività produttive, ho presentato un emendamento all’articolo 7 che autorizza l’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità a concedere la somma di 4 milioni di euro per la progettazione dei lavori preliminari, definitivi ed esecutivi del nuovo adduttore della diga Castello. Si tratta della condotta di collegamento destinata a distribuire l’acqua della diga nei territori del bacino del fiume Magazzolo, del Medio Verdura e del Basso Platani”. Lo fa sapere in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

“L’obiettivo – aggiunge la parlamentare – è far fronte alle criticità legate alla disponibilità e alla distribuzione della risorsa idrica e, soprattutto, sostituire una rete ormai vetusta, che richiede continuamente interventi senza riuscire a offrire soluzioni strutturali e durature. L’avvio della progettazione rappresenta quindi un passaggio fondamentale per realizzare un’infrastruttura strategica, più efficiente e adeguata alle esigenze dei territori, dell’agricoltura e delle comunità interessate”.

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