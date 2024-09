Udc Sicilia, Terrana: “Ad Assisi importante incontro sull’ impegno dei cattolici in politica”

Sarà moderato dall’agrigentino Decio Terrana, responsabile nazionale Enti locali dell’Udc e attuale coordinatore regionale del partito in Sicilia, il convegno sul tema “L’impegno dei cattolici in politica – Il valore della dottrina sociale” che si svolgerà ad Assisi sabato prossimo, 28 Settembre.

In un mondo sempre più complesso e globalizzato, l’impegno dei cattolici in politica assume un’ importanza cruciale. La politica, intesa come l’arte di governare la società, richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini, e i cattolici, con i loro valori e principi, possono offrire un contributo significativo. Previsti i saluti istituzionali del sindaco di Assisi Stefania Proietti, Marco Parente, Coordinatore Udc Assisi, Ermanno Ventura, Coordinatore Udc Umbria e Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria. L’ evento prevede l’ intervento introduttivo di Mons. Ivan Maffeis, Arcivescovo di Perugia sul tema “Profezia degasperiana. Il deserto della democrazia e la rinascita della politica”.

La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi partecipanti provenienti dalle diverse regioni italiane con interventi sull’ impegno dei cattolici in politica e le sfide attuali. Parteciperanno Gero Palermo sul il tema “I Giovani e la Dottrina Sociale”, Domenico Menorello “Il ruolo dell’Associazionismo e l’impegno politico dei cattolici”, Andrea Cattaneo “Impegno politico dei cattolici e società attuale”, Valerio Nevi “Progetto Policoro Diocesi Terni-Narni-Amelia”, Juana Lebron Vargas “Le politiche sociali di assistenza ed integrazione in Umbria”, Francesca Di Maolo Presidente Istituto Serafico Assisi e Aris Umbria e Membro Comitato Economy of Francesco. Don Fabrizio Bagnara “Papa Francesco & impegno politico dei cattolici”.

Prevista anche la partecipazione di numerosi esponenti politici sul tema dell’ impegno politico nell’ attività parlamentare. Presenti il Sen. Antonio De Poli, Presidente Udc, Sen. Paola Binetti, Prof. On. Rocco Buttiglione, Presidente Onorario Udc, l On. Nino Minardo, Presidente della Commissione Parlamentare Difesa, l’ On. Ettore Rosato, Vice-segretario Azione. Concluderà la manifestazione l’ On. Lorenzo Cesa, Segretario dell’ Udc e Presidente della Delegazione Italiana presso la NATO. “I cattolici portano con sé un patrimonio di valori che possono arricchire il dibattito politico e le decisioni legislative – ha dichiarato Decio Terrana – , la dignità della persona umana, la solidarietà, la sussidiarietà e il bene comune sono principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa che possono guidare le politiche pubbliche verso una maggiore giustizia sociale e un autentico sviluppo umano. In questo modo, i cattolici – conclude Terrana – possono essere veri artefici di cambiamento e speranza nel mondo contemporaneo”.