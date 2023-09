Ultimati i lavori Enel al fiume Verdura, Pace: “Sbloccata la situazione”

Per alcuni giorni, per dei lavori improcrastinabili eseguiti dall’Enel, era stata sospesa la distribuzione dell’acqua del fiume Verdura per irrigare i campi. I disagi non sono mancati per le centinaia di agricoltori del bacino, compresi soprattutto tra i territori di Caltabellotta, Villafranca Sicula, Ribera e Sciacca, rimasti senz’acqua per irrigare i campi.

Ora la situazione si è risolta, grazie alle interlocuzioni che l’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars, ha tempestivamente avviato con Enel e Consorzio di bonifica Agrigento 3.

L’onorevole Pace si è confrontato con il dottor Gigi Tomasino del Consorzio di bonifica Agrigento 3 e con il dottor Andrea Cicero dell’Enel. E’ stato fatto il punto della situazione e, verificato che i lavori erano improcrastinabili, è stato fatto in modo da accelerare i tempi di definizione.

“La questione è risolta – annuncia l’onorevole Carmelo Pace – già nelle prossime ore la distribuzione idrica riprenderà regolarmente e l’acqua arriverà nelle campagne. Gli agricoltori, che hanno sofferto disagi ed addirittura rischiavano di perdere il raccolto se fossero rimasti ancora senz’acqua, possono tirare un sospiro di sollievo. Ho incontrato pronta collaborazione negli enti interessati, era fondamentale trovare una soluzione in tempi brevissimi”.