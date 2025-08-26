Politica

Verso le elezioni, l’Area Progressista lancia il programma: “Per una città normale”

L’Area progressista presenterà a settembre il programma di governo per Agrigento: “Una città straordinariamente normale”

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

“Piazza Vittorio Emanuele che diventa una magnifica macchia di verde con il parcheggio di piazza Rosselli completato e in funzione, e il ritorno in grande degli alberi in piazza Stazione, sia nella terrazza che guarda il mare che nello spazio ora triste, brutto e indefinito del muraglione, da trasformare in giardino verticale. Il tutto a formare una magnifica “foresta urbana” che, da un ingresso all’altro della Città dei Templi, dia il benvenuto agli ospiti e renda gioioso il vivere degli agrigentini”.

Questa l’idea dell’Area Progressista per avviare un processo che renda Agrigento più bella, vivibile e sorprendente agli occhi di chi sceglie di visitarla”. È una delle idee per Agrigento che l’Area Progressista presenterà a settembre.

Ad annunciarlo, il portavoce dell’Area, Nuccio Dispenza. “A settembre – dice – l’Area Progressista presenterà nel dettaglio il programma di governo per fare uscire Agrigento dal giogo mortale delle emergenze; per traghettare la città ad una straordinaria normalità: piano per la mobilità, tanto verde, recupero e tutela della fascia costiera, equa e puntuale distribuzione dell’acqua, mappatura e cancellazione delle perdite, servizi efficienti e dalla gestione trasparente; trasparente come la spesa di ogni centesimo di risorse pubbliche. E poi, regole chiare e vincolanti per il servizio di raccolta dei rifiuti, interventi urgenti (non promesse tradite) per le periferie e il centro storico, mai più gettare alle ortiche ogni fonte di finanziamento, nazionale ed europeo. Tra le priorità – sottolinea, con forza Dispenza – un concreto e immediato sostegno per il lavoro e l’impresa ai giovani che vogliono restare o tornare. Noi preferiamo progettare la nuova Agrigento – conclude – giochi e accordi di potere li lasciamo agli altri”.

