Villafranca Sicula, l’avvocato Ingoglia nuovo segretario comunale

Si è insediato stamattina presso il Comune di Villafranca Sicula il nuovo Segretario Comunale .

Si tratta della dott.sa Valeria Ingoglia, accolta in Comune dal Commissario straordinario dott. Carmelo Burgio, che ha concluso il procedimento di nomina con determinazione n. 4 del 12 agosto 2025.

“L’insediamento del nuovo Segretario costituisce un passo importante per l’organizzazione del Comune – ha dichiarato il Commissario Burgio che guiderà il Comune fino alle prossime elezioni della primavera del 2026 – e il suo apporto professionale contribuirà al miglioramento dei servizi per i cittadini di Villafranca.”

La dott.sa Ingoglia, 35 anni, laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti nel 2013, abilitata alla professione di Avvocato nel 2016, è risultata vincitrice del Concorso per Segretari Comunali indetto dal Ministero dell’Interno nel 2021 e conclusosi nel 2024.

Fino ad oggi ha lavorato presso il Tribunale di Sciacca come funzionario dell’ufficio del processo.

“Lavorare presso il Comune di Villafranca sarà per me una esperienza esaltante che affronterò con impegno e diligenza per il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale” ha dichiarato il nuovo Segretario Comunale.

Il Commissario ha poi ringraziato Segretario Generale del comune di Sciacca, dott. Manlio Paglino, per avere retto a scavalco il Comune per tutta questa parte del 2025, con impegno e dedizione.