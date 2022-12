Volontariato, Cuffaro in Burundi: “partiamo da un corso di formazione per i medici”

L’ex governatore siciliano, oggi commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, è tornato in Burundi per una missione di volontariato.

“Oggi è una vera emozione – afferma -. Dopo anni di sforzi profusi in Burundi con il dottore Stefano Cirillo, attraverso la nostra Onlus ‘Aiutiamo il Burundi’, siamo tornati dopo la pandemia, accogliendo l’invito del ministro alla Salute, Sylvie Nzeyimana, per un corso di formazione teorico pratico per medici burundesi per l’utilizzo dell’ecografia ostetrico-ginecologica. Il corso ha avuto inizio nel 2019 con la sua prima edizione e oggi si è svolta la seconda dinanzi ai medici burundesi, provenienti da ben cinque ospedali del Paese, alle autorità e ai giornalisti locali. Popolo povero, ma laborioso – aggiunge – e noi stiamo facendo la nostra parte per aiutarli a casa loro. Vogliamo ancora ringraziare il console italiano, Caterina Iammetti, che ha presentato l’evento di formazione tanto atteso”.