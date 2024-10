Condannato per rapina a Torino, egiziano arrestato nell’agrigentino

Un ventiseienne egiziano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Torino nel maggio del 2020, è stato arrestato a Porto Empedocle dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento. Il giovane è stato condannato alla pena di 4 anni e 12 giorni di reclusione per il reato di rapina aggravata commessa nel capoluogo piemontese. Dopo l’arresto, l’egiziano – che per non farsi riconoscere aveva già utilizzato un altro alias – è stato trasferito alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di contrada Petrusa ad Agrigento.