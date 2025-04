Danneggia tre auto vicino l’ospedale e minaccia i carabinieri, arrestato empedoclino 

Violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sono le accuse contestate ad un ventinovenne empedoclino, Sebastiano Platania, arrestato dai carabinieri al culmine di momenti di forte tensione registrati nei pressi dell’ospedale di Agrigento.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe danneggiato tre auto in sosta nel piazzale. All’intervento dei carabinieri si sarebbe mostrato insofferente, tentando uno scontro fisico con i militari e rivolgendo loro minacce. Per questo motivo è stato arrestato e trasferito in carcere. Il gip del tribunale di Agrigento ha già convalidato il provvedimento.