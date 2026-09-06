Porto Empedocle

Fuoco nella notte a Lampedusa, in fiamme sterpaglie e un motorino

I vigili del fuoco hanno domani le fiamme e messo in sicurezza anche due bombole del gas

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

A Lampedusa paura nella notte per un incendio che si è scoppiato in via Trapani. Secondo una prima ricostruzione il rogo si sarebbe sviluppato da un cumulo di sterpaglie e materiale di risulta. Anche un motorino è rimasto coinvolto nell’incendio.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza anche due bombole di gas; presenti anche i Carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini per cercare di capire la natura dell’incendio.

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