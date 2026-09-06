Fuoco nella notte a Lampedusa, in fiamme sterpaglie e un motorino

A Lampedusa paura nella notte per un incendio che si è scoppiato in via Trapani. Secondo una prima ricostruzione il rogo si sarebbe sviluppato da un cumulo di sterpaglie e materiale di risulta. Anche un motorino è rimasto coinvolto nell’incendio.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza anche due bombole di gas; presenti anche i Carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini per cercare di capire la natura dell’incendio.