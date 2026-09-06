Catania

Sorpresi con un carico di mango appena rubato: due denunciati

I Carabinieri hanno provveduto alla restituzione al legittimo proprietario.

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Un controllo dei Carabinieri porta alla scoperta di un carico di frutta appena asportato da un fondo agricolo.

I militari della Stazione di Guardia Mangano, durante un servizio predisposto appositamente per la prevenzione e il contrasto dei furti nei terreni del comune di Acireale, hanno sottoposto a controllo alcune autovetture in transito. 

Nel corso delle attività, avvenute nella serata nella frazione Scillichenti di Guardia Mangano, gli operanti hanno iniziato le verifiche per un veicolo alla cui guida hanno identificato due uomini, un 59enne di Riposto e 41enne di Giarre.   

All’interno dell’auto i Carabinieri hanno recuperato circa 90 chili di mango, già caricati e pronti per essere trasportati, accertando che la frutta era stata appena asportata da un fondo agricolo attiguo.

Gli operanti hanno pertanto provveduto alla restituzione al legittimo proprietario.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà i due uomini per furto aggravato in concorso.

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