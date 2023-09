Manutenzione viadotto “Re”, chiusura notturna Ss 115 a Porto Empedocle

Nelle notti comprese tra lunedì 18 e sabato 23 settembre, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 7 del mattino successivo, la strada statale 115ter “Di Porto Empedocle” sarà chiusa nel tratto dal km 0,500 al km 0,650. Il provvedimento si rende necessario per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sul soprastante viadotto “Re” della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula, in particolare della campata numero 4. Il transito sarà consentito ai soli residenti.