Migranti salvati da Ong, Porto Empedocle indicato come porto sicuro

La nave Humanity 1 della ong tedesca Sos Humanity, con a bordo circa 60 migranti salvati nel canale di Sicilia, sta facendo rotta verso Porto Empedocle dove arriverà fra un’ora. In un primo momento all’equipaggio dell’imbarcazione – che ha salvato il gruppo di migranti che erano stipati su una nave di legno sovraffollata e inadatta alla navigazione anche perché c’erano onde alte un metro e mezzo e forte vento – era stato assegnato il porto sicuro di Civitavecchia.

“È a quasi 900 chilometri di distanza e il meteo previsto durante il tragitto è pessimo – hanno subito detto dalla nave Humanity 1 – . Chiediamo un luogo più vicino e sicuro per far sbarcare i superstiti esausti e col mal di mare”. Il porto sicuro per la nave ong è stato quindi spostato e individuato in Porto Empedocle.