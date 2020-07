Migranti, via libera al piano dei trasferimenti da Porto Empedocle e Lampedusa

Via libera al piano dei trasferimenti da Porto Empedocle e Lampedusa. Interessati complessivamente circa 800 Migranti. Progressivamente svuotata la tensostruttura dell’hub empedoclino da dove ieri sono fuggiti circa cento Migranti di cui ancora una trentina mancherebbe all’appello. Dopo la notte di intense ricerche delle forze dell’ordine, alcuni dei fuggitivi hanno preferito tornare indietro. In 320, durante la notte, secondo quanto comunica la prefettura, sono partiti per raggiungere alcuni centri di accoglienza del Lazio. In mattinata l’ulteriore svuotamento della struttura di accoglienza provvisoria con il trasferimento dei poco meno di 200 Migranti diretti verso alcune strutture del Piemonte. Varato un piano di trasferimenti anche a Lampedusa dove stanotte sono arrivate altre tre barche, con 106, 13 e 9 Migranti, per un totale di 128 persone. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot dove gli ospiti sono ora 872 a fronte di una capienza massima prevista di 95. Un primo gruppo di 43 Migranti, ieri sera, sono stati imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle e sta raggiungendo un centro di accoglienza di Palermo. In tarda mattinata un altro blocco di 250 persone e’ stato individuato per lasciare il centro di accoglienza sempre sul traghetto di linea per poi proseguire verso il Molise.