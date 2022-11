Porto Empedocle, aggredisce la figlia e poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, hanno arrestato L. G. F. di anni 60, pregiudicato, residente a Porto Empedocle, poiché ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, nella serata di martedì scorso, la pattuglia della locale Stazione interveniva a seguito di una lite in famiglia, nel corso della quale l’uomo, che non abita nella casa coniugale, stava aggredendo la propria figlia maggiorenne nei pressi del portone d’ingresso, senza riuscire a procurargli lesioni grazie all’intervento della pattuglia.

Tuttavia, alla vista dei militari operanti, avvicinatisi nel tentativo di tranquillizzarlo, l’uomo aggrediva anche questi ultimi, cagionando lievi lesioni ad un carabiniere, che venivano medicate da personale del 118 intervenuto sul posto.Condotto in caserma, espletate le formalità di rito, il soggetto veniva posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Ieri, presso il Tribunale di Agrigento, si è tenuta l’udienza di convalida nel corso della quale l’arresto veniva convalidato e l’uomo veniva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. due giorni la settimana.

Il successivo giudizio di merito, servirà a vagliare le responsabilità dell’uomo relativamente alla vicenda, le quali non sono ancora definitivamente accertate.