Porto Empedocle, cittadinanza onoraria al generale Ignazio Gibilaro

Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, sabato allee 11, assegnerà l’onorificenza “Empedoclino ad Honorem” al generale Ignazio Gibilaro, attuale vice direttore dell’Aisi. La motivazione premia gli “altissimi meriti conseguiti nella carriera istituzionale e militare” dall’ufficiale.

Porto Empedocle gli riconosce l’attività svolta “con dedizione, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni”. Centrale il ruolo dell’ufficiale nel “contrasto alla criminalità organizzata e ai reati economici”. Gibilaro, nato ad Agrigento, ha mantenuto un forte legame con Porto Empedocle, dove ha trascorso parte dell’adolescenza. La cittadinanza onoraria celebra chi ha saputo conferire “prestigio ed onore alla comunità di Porto Empedocle”.