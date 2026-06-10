Porto Empedocle

Porto Empedocle, cittadinanza onoraria al generale Ignazio Gibilaro

Sabato alle 11 cerimonia per la cittadinanza onorario al generale Gibilaro, vice direttore dei servizi segreti italiani

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

 Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, sabato allee 11, assegnerà l’onorificenza “Empedoclino ad Honorem” al generale Ignazio Gibilaro, attuale vice direttore dell’Aisi. La motivazione premia gli “altissimi meriti conseguiti nella carriera istituzionale e militare” dall’ufficiale.

Porto Empedocle gli riconosce l’attività svolta “con dedizione, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni”. Centrale il ruolo dell’ufficiale nel “contrasto alla criminalità organizzata e ai reati economici”. Gibilaro, nato ad Agrigento, ha mantenuto un forte legame con Porto Empedocle, dove ha trascorso parte dell’adolescenza. La cittadinanza onoraria celebra chi ha saputo conferire “prestigio ed onore alla comunità di Porto Empedocle”.

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