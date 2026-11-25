La Polizia di Stato ad Acireale ha proceduto all’arresto di un uomo di 65 anni in ottemperanza al provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Il provvedimento fa riferimento ad una sentenza passata in giudicato nel 2024, con la quale l’uomo è stato condannato alla pena della reclusione di anni 1, mesi 6 e multa di Euro 600, poiché riconosciuto colpevole del reato di falsità o omissioni nelle autocertificazioni o nelle dichiarazioni.

Il Magistrato di Sorveglianza di Catania ha accolto gli esiti della comunicazione del Commissariato di P.S. di Acireale che aveva segnalato, ad inizio novembre, due distinti episodi di evasione dell’uomo. Pertanto, i poliziotti della squadra investigativa del Commissariato, in esecuzione del richiamato provvedimento, hanno rintracciato il 65enne presso la sua abitazione e, dopo gli adempimenti di rito, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza di Catania.