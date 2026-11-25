Il XXXV congresso di Assostampa Sicilia ha riconfermato all’unanimità il segretario uscente Giuseppe Rizzuto. L’elezione è avvenuta con il voto favorevole di 80 giornalisti e giornaliste, al termine di un confronto tra i capidelegazione che hanno espresso, attraverso il portavoce Prospero Dente, la ricoferma unanime. Giornalista professionista con una lunga esperienza nel settore televisivo, Rizzuto guiderà il sindacato regionale per i prossimi quattro anni, sebbene con una programmazione temporale rivista per evitare di far coincidere temporalmente il Congresso regionale con quello nazionale. Nel suo discorso programmatico e di ringraziamento, il segretario riconfermato ha tracciato un bilancio critico e lucido sullo stato dell’informazione, evidenziando le difficoltà del settore e il ritorno a dinamiche lavorative complesse.