Porto Empedocle, in fiamme due auto: al via le indagini

Due auto a fuoco a Porto Empedocle. Nella notte a bruciare una Mazda 6 utilizzata da un quarantaseienne empedoclino e poi, questa sera, in via Aldo Moro a fuoco una Jeep Compass utilizzata da un quarantunenne del luogo. In entrambi i casi sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento provinciale per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I poliziotti del commissariato di Frontiera hanno avviato le indagini per risalire alle cause, che al momento, restano incerte.