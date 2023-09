Porto Empedocle, oggi è il giorno di San Calogero: processione tra fedeli e forze dell’ordine

Gli empedoclini abbracciano San Calogero. Grande festa questa mattina a Porto Empedocle per l’uscita del Santo Nero. Nonostante le tensioni dei giorni scorsi con alcuni dei portatori che volevano far saltare la festa, oggi tutto si è svolto in maniera regolare. Massiccia presenza di Polizia e Carabinieri che hanno presidiato la processione ed hanno evitato “colpi di testa” da parte di chi non era autorizzato a portare la vara di San Calogero in giro per i vicoli di Vigata.

“San Calogero è una festa che ci unisce, che ci ricorda le nostre radici e la forza della nostra storia. È un momento di gioia e condivisione, in cui ci ritroviamo per onorare la nostra tradizione e la spiritualità che ci lega,” ha dichiarato il sindaco Calogero Martello. “Vi invito a partecipare attivamente a questi festeggiamenti, a condividere la gioia con i vostri vicini e amici, a rendere questa festa ancora più speciale con la vostra presenza e partecipazione.Grazie a tutti coloro che lavorano duramente per organizzare questa festa, ai volontari, agli artisti e a tutti coloro che contribuiscono a rendere questa celebrazione indimenticabile.San Calogero è il momento in cui il nostro spirito comunitario si manifesta in tutta la sua grandezza. Che questa festa porti amore, gioia e unità nelle nostre vite,” ha concluso il primo cittadino.