Porto Empedocle, perde il controllo dell’auto e si schianta contro muretto: illeso autista

Incidente autonomo lungo la Ss 115 Porto Empedocle nei pressi del Bar La Sosta. Non è chiara la dinamica dell’incidente; il conducente, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muretto. Fortunatamente non ha riportato nessuna ferita. Lanciato l’allarme sul posto una volante della Polizia. Traffico in tilt.