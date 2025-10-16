Lampedusa

Libera, Don Ciotti a Lampedusa per la staffetta della Pace

Don Ciotti ha accolto i ragazzi di Lampedusa in via Roma per la staffetta della pace 'Libera la Natura'.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“La pace va per-corsa. Dobbiamo correre insieme verso la pace, sentire l’urgenza di raggiungerla. La pace è un cammino fatto anche di ostacoli e salite, ma che non può fermarsi di fronte a quelli. Ecco il perché di questa staffetta: una corsa collettiva per sottolineare la responsabilità di ognuno nel costruire la pace. La pace si costruisce prima di tutto nel pensiero. Occorre pensarla possibile come alternativa concreta alla violenza, strada praticabile e non semplice fantasia di menti ingenue”. Così il fondatore di Libera Luigi Ciotti parlando questa mattina ai ragazzi di Lampedusa riuniti in via Roma per la staffetta della pace ‘Libera la Natura’. Gli studenti si sono passati tra le mani la bandiera della pace insieme a tre staffettisti di eccezione: Luigi Ciotti, presidente di Libera, il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino e Lucilla Andreucci responsabile nazionale Libera Sport.
“Coltivare pensieri di pace significa anche fare spazio alla pace dentro di noi, imparare a guardarci con affetto nei nostri limiti, fragilità e contraddizioni – ha aggiunto don Ciotti – Se siamo in pace, guarderemo pacificamente a chi ci sta intorno. La pace si costruisce poi nel linguaggio. Oggi c’è troppa aggressività già nel parlare. Si semplifica, si polarizza, si litiga. Servono invece parole chiare, ma miti. La pace ha bisogno anche del silenzio, per riflettere e soprattutto per ascoltare gli altri. La pace si costruisce nei gesti quotidiani. È nelle nostre mani. I veri pacifisti sono costruttori di pace, che concretamente si sporcano le mani per realizzare ciò in cui credono: i diritti, la giustizia, la libertà e la dignità per ogni essere umano”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Capitale della Cultura, al Teatro Pirandello arriva la “Gong” orchestra
Porto Empedocle

Poste Italiane, annullo filatelico a Porto Empedocle per i 100 anni nascita Camilleri
Apertura

Antonello Nicosia e il “passepartout” per le carceri italiane, assolta ex deputata 
Agrigento

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Reina membro della Pontificia Commissione
Apertura

Quasi 100 chili di pesce senza tracciabilità a Licata, sequestro e 1.500 euro di multa
Lampedusa

Libera, Don Ciotti a Lampedusa per la staffetta della Pace