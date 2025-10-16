Jujitsu Academy Diecidue incanta Napoli: trionfo alla Festa dei Campioni Libertas 2025

Lo Stadio Diego Armando Maradona si è trasformato in un palcoscenico di emozioni e celebrazione sportiva in occasione della Festa dei Campioni Libertas 2025, evento nazionale dedicato allo sport, all’inclusione e ai valori sociali. Tra le protagoniste assolute della giornata, la ASD Jujitsu Academy Diecidue, guidata dal Maestro Diecidue, ha conquistato il pubblico con una performance memorabile.

Davanti a circa 30.000 spettatori, il Maestro Diecidue ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per l’impegno e i successi della sua associazione, culminando con una dimostrazione spettacolare di Jujitsu e tecniche di difesa personale. L’esibizione, parte del programma ufficiale, ha suscitato applausi e ammirazione, portando le arti marziali al centro della scena.

“È un traguardo bellissimo, con delle emozioni indimenticabili,” ha dichiarato il Maestro, visibilmente commosso. Le sue parole hanno racchiuso il significato profondo dell’evento: non solo sport, ma anche educazione, inclusione e crescita personale.

La Jujitsu Academy Diecidue ha partecipato con 20 membri, prendendo parte alla sfilata e al corteo che hanno animato lo storico impianto partenopeo. La loro presenza ha rappresentato un momento di orgoglio per la disciplina e per il movimento Libertas.

Il Presidente Nazionale Libertas, Andrea Pantano, ha sottolineato il valore dell’iniziativa come “una grande festa nazionale dedicata allo sport e ai valori sociali”, confermando l’impegno dell’organizzazione nel promuovere realtà virtuose come quella del Maestro Diecidue.

Con questa partecipazione, la ASD Jujitsu Academy Diecidue ha scritto una pagina importante nella storia del Jujitsu italiano, dimostrando come passione, dedizione e competenza possano trasformarsi in eccellenza riconosciuta a livello nazionale.