Reddito di cittadinanza, empedoclino ne aveva diritto: assolto

Il tribunale di Agrigento ha assolto l’empedoclino Giuseppe Salemi dall’accusa di aver fornito false dichiarazioni al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza. Al centro dell’inchiesta vi era la residenza continuativa dell’uomo sul territorio italiano. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

L’accusa ipotizzava che l’imputato avesse fornito una data di residenza diversa da quella effettiva, con una differenza di quasi un anno, potendo così ottenere il reddito di cittadinanza.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Aiello, è riuscita a dimostrare come l’empedoclino effettivamente fosse in Italia già dal febbraio 2017 e che l’errore era riconducibile al Comune per la non tempestiva comunicazione nell’apposito registro.