Schianto auto-scooter a Porto Empedocle, tre feriti: uno grave trasferito in elisoccorso 

Un brutto incidente si è verificato lungo la strada statale 115, nei pressi del Villaggio Bellavista a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e uno scooter. Il bilancio è di tre feriti. Si tratta di una donna, che si trovava alla guida dell’utilitaria, e due giovani extracomunitari. Ad avere la peggio è stato uno di questi ultimi, a bordo dello scooter. Il ragazzo ha riportato gravi traumi sparsi sul corpo ed è in corso il suo trasferimento all’ospedale di Agrigento dove lo attende un elisoccorso che lo trasporterà in altra struttura sanitaria. Meno gravi gli altri due feriti, entrambi trasferiti al nosocomio per le cure mediche del caso. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

A prestare il primo soccorso sono state due guardie giurate del servizio di vigilanza Etnapolis. I metronotte hanno chiamato i soccorsi che sono giunti immediatamente. Sul posto, oltre due ambulanze, sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Porto Empedocle. I militari dell’Arma si stanno occupando dei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro quanto accaduto ma, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che lo scooter abbia preso in pieno l’automobile durante una manovra di sorpasso.