“W il Duce!”, slogan fascisti su un muro a Porto Empedocle

“W il Duce!” e una svastica, slogan fascisti, sono apparsi su un muro a Porto Empedocle di fronte al centro vaccinale, ed ad una scuola media. La scritta è ben visibile, ma nessuno finora si è preoccupato di cancellarla o coprirla. La denuncia arriva da un cittadino empedoclino che dichiara: “siamo nel 2024, in pieno clima di guerra, capisco che è un immobile privato, ma la salvaguardia ideologica dei nostri figli è primaria”, chiedendo all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Martello di provvedere alla rimozione della scritta. Nelle scorse settimane altri graffiti del genere erano comparsi ad Agrigento, in alcuni muri in giro per la città e nella sede di Fratelli d’Italia.