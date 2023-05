Agrigento, titolare laboratorio analisi cliniche assolta da accusa di truffa 

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Giuseppe Sciarrotta ha disposto l’assoluzione nei confronti della titolare di un laboratorio di analisi cliniche dall’accusa di truffa. Per il tribunale non si sarebbe raggiunta la prova della responsabilità. La titolare era accusata di aver utilizzato reagenti scaduti. La denuncia scattò in seguito ad un controllo effettuato dai carabinieri del Nas nel 2020.

Durante gli accertamenti venne anche denunciato un biologo della struttura per esercizio arbitrario della professione. Anche questa vicenda si è conclusa lo scorso anno, col rito abbreviato, con un non luogo a procedere disposto dal gup. La difesa è rappresentata dagli avvocati Giuseppe Lentini e Donata Milano.