AICA, Guarneri si insedia e incontra i sindacati: tutti i lavoratori avranno il contratto “Gas e acqua”

Si è insediato ieri, prendendo possesso del suo incarico, il dott. Claudio Guarneri, nominato recentemente quale nuovo Direttore Generale di AICA, l’Azienda consortile speciale che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento.

La carica è stata affidata allo stesso Claudio Guarneri, risultato secondo dopo l’ingegnere Mimmo Armenio nella graduatoria successiva alla bando di selezione, ma quest’ultimo non ha potuto prendere servizio perchè dirigente regionale e non ha avuto l’autorizzazione a lasciare l’incarico.

La neo guida di AICA ieri ha fatto un giro dell’azienda e ha conosciuto i dipendenti, anche se già da una settimana è al lavoro, appena dopo che l’ingegnere Fiorella Scalia, commissario dell’azienda Idrica Comuni agrigentini, dopo l’azzeramento del consiglio di amministrazione da parte dei comuni soci, aveva firmato l’atto di nomina del nuovo direttore generale.

Primo giorno di lavoro sul campo, dunque, e primi frutti che si intravedono maturare a seguito dell’attività intrapresa. Ieri, infatti, Guaneri ha incontrato le sigle sindacali.

Sul tavolo l’annosa questione dell’unificicazione del contratto dei dipendenti del servizio idrico. E’ da tempo, infatti, che parte dei lavoratori lamentano la mancata applicazione del contratto “Gas e acqua” e che sono inquadrati secondo il contratto nazionale metalmeccanici. Una disparità che ha portato malumori tra le maestranze e che ha visto l’azione incisiva dei sindacati che si sono impegnati affinché questa difformità tra i contratti venisse sanata.

Ebbene, dopo l’incontro di ieri tra l’azienda, rappresentata in primis dal neo direttore Guarneri, e le sigle sindacali, una bozza d’accordo è stata stilata. A partire da maggio a tutti i lavoratori che sono inquadrati come “metalmeccanici” vedranno la loro posizione lavorativa “sanata” con l’applicazione del contratto nazionale “Gas e acqua” e dunque tutte le maestranze avranno un unico contratto di categoria.

La bozza di accordo, che prevederebbe, anche per il futuro anche una rimodulazione dei livelli di inquadramento, questione che sarà discussa dal tavolo tecnico istituito allo scopo di riorganizzare tutta la questione contratti-inquadramenti del personale, sarà sottoposta al giudizio del lavoratori, lavoratori che si riiuniranno in assemblea sindacale per decidere se ratificare in maniera definitiva l’accordo.