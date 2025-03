Alla vista dei carabinieri getta pistola carica dal finestrino, arrestato

I carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea hanno tratto in arresto un 55enne del luogo, con precedenti di polizia, per porto e detenzione abusiva di arma clandestina. I militari, in contrada Aquileia, hanno intercettato l’uomo alla guida della propria auto, un Nissan Terrano.

Alla vista dei carabinieri, ha tentato di disfarsi di un’arma, lanciando dal finestrino una pistola revolver marca Smith & Wesson calibro 38 Special, con matricola abrasa e cinque colpi inseriti. Successivi accertamenti hanno portato alla perquisizione del veicolo, all’interno del quale i militari hanno trovato un coltello a serramanico di 22 centimetri, nascosto tra il sedile passeggero e la console del cambio. E’ stato arrestato e condotto in carcere.