Ancora un maxi furto in abitazione, ladri portano via 50 mila euro tra gioielli e preziosi 

Un altro maxi furto in abitazione in provincia di Agrigento. Una banda di ladri, a distanza di ventiquattro ore dal colpo avvenuto in una casa a Licata, colpisce questa volta a Cattolica Eraclea. Anche in questo caso il bottino è ingente. Secondo una prima stima, infatti, i malviventi avrebbero portato via gioielli e preziosi per un valore di circa 50 mila euro.

Ignoti, dopo aver forzato un infisso, si sono intrufolati nell’abitazione in cui risiedono padre e figlia in quel momento assenti. Una volta dentro, e dopo aver rovistato dappertutto, hanno portato via i gioielli. Poi la fuga. A fare la scoperta sono stati i proprietario al loro rientro. Al via le indagini dei carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea per individuare i responsabili.