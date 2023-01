Aragona, esce a fare la spesa e i ladri le svaligiano casa 

Colpo in un’abitazione di Aragona. I ladri hanno “visitato” la casa di una pensionata di 78 anni approfittando dell’assenza di quest’ultima che era uscita per andare a fare la spesa. I malviventi hanno forzato un infisso al primo piano e sono riusciti ad entrare.

Portati via preziosi e oro di famiglia. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stata la pensionata al rientro a casa. Alla donna non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire ai responsabili.