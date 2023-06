Auto fuori strada, morti due giovani (e altri due feriti)

Due le vittime di un incidente stradale che si è registrato in mattinata a Mineo, nel Catanese. A causa dell’incidente autonomo, il traffico è rallentato in direzione innesto strada statale 124, sulla strada statale 385 “Di Palagonia” al km 36,935 all’altezza di Mineo (Catania). Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile. Secondo quanto ricostruito, i due giovani morti nell’incidente avvenuto nei pressi di Mineo stavano rientrando a casa, a Niscemi, al termine di una serata trascorsa con amici. Sull’auto vi erano quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni: per cause ancora in fase di indagine, l’automobile ha sbandato andando violentemente a sbattere contro il guard rail che nell’impatto micidiale si è conficcato dentro l’auto. Dei quattro hanno avuto la peggio Rocco Di Dio, 25 anni, e Marika Ficicchia, 21 anni, che erano seduti uno accanto al conducente, l’altra sul sedile posteriore. Gli altri due, il 19enne che era alla guida, e un’altra giovane di 23 anni, seduta sul sedile posteriore, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Caltagirone.